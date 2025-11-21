パナソニックは12月中旬に、セパレート型コードレススティック掃除機「MC-NX500K」を発売する。価格はオープン。●ゴミの量に応じて吸引力のパワーを細かく制御MC-NX500Kは、ゴミの量に応じて吸引力のパワーを細かく制御することによって、最大出力約4.4倍で効率的に掃除ができる新開発の「スゴ取れセンサー」を搭載したコードレススティック掃除機。センサーの稼働状況は、延長管の先と手元の2カ所から確かめられる。本体は