・カーブスＨＤは大幅高で３日続伸、コロナショック経て会員数は過去最高と発表 ・トヨタなど自動車株が堅調推移、１ドル＝１５７円台と円安基調継続で採算改善期待 ・ラクスルが５連騰、チームライクの子会社化を発表 ・ＧＥＮＤＡは逆行高、１０月売上高６５％増 ・ＣＡＩＣＡＤは大幅続伸、子会社がＪＰＹＣ決済ソリューションの提供開始 ・サンリオが３日ぶり急反発、３３０万株を上限とする自社株買い