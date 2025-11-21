・カーブスＨＤは大幅高で３日続伸、コロナショック経て会員数は過去最高と発表

・トヨタなど自動車株が堅調推移、１ドル＝１５７円台と円安基調継続で採算改善期待

・ラクスルが５連騰、チームライクの子会社化を発表

・ＧＥＮＤＡは逆行高、１０月売上高６５％増

・ＣＡＩＣＡＤは大幅続伸、子会社がＪＰＹＣ決済ソリューションの提供開始

・サンリオが３日ぶり急反発、３３０万株を上限とする自社株買いを発表

・ＭＦＳはカイ気配で全般リスクオフ相場に逆行、全国保証との資本・業務提携を材料視

・アドテストなど半導体製造装置関連は軒並みウリ気配スタート、エヌビディア急騰後の大幅安で波乱含み



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS