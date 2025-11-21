ＧＥＮＤＡは逆行高。２０日取引終了後、月次動向を発表。１０月度の売上高は前年同月比６４．８％増の１４０億９４００万円となった。エンタメ・プラットフォーム事業の「アミューズメント」「カラオケ」が拡大したほか、エンタメ・コンテンツ事業も大幅に伸びた。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS