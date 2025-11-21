ドイツ2部FCマクデブルクFWオナイウ阿道元日本代表FWオナイウ阿道は、現在ドイツ2部FCマクデブルクに所属している。日本人選手がドイツでは1部リーグ、2部リーグを問わず多く活躍しているが、オナイウは今季4試合の出場のみにとどまっている。そうしたなか、ドイツメディア「Liga Zwei」は、日本代表として3試合3得点を記録しているストライカーが、今冬の移籍市場でクラブを離れる可能性を報じている。Jリーグではジェフユナ