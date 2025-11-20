スコット・デリクソン監督によるホラー映画『ブラック・フォン』(22)の続編、死者となった殺人鬼の逆襲を描く『ブラックフォン ２』（11月21日公開）。恐怖と孤立感を増幅する極寒の雪山での撮影を、キャストと監督が振り返った。殺人鬼グラバー（イーサン・ホーク）に誘拐・監禁されたフィニーが、黒電話から聞こえる“死者たちのメッセージ”を頼りに、グラバーを葬った前作から４年後。妹のグウェンは、ウィンターキャンプで起