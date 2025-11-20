１２月１日付で東証グロース市場に新規上場予定のＢＲＡＮＵの公開価格が、仮条件（９３０～９８０円）の上限である９８０円に決定した。 同社は、中小建設事業者に特化した各種ＩＴサービスの提供を行っており、中小建設企業の新規顧客獲得や従業員採用に貢献するオウンドメディア構築及び建設業マッチングメディア「ＣＡＲＥＥＣＯＮ」の運用と、建設業に特化した統合型ビジネスツール「ＣＡＲＥ