１２月１日付で東証グロース市場に新規上場予定のＢＲＡＮＵ<460A.T>の公開価格が、仮条件（９３０～９８０円）の上限である９８０円に決定した。



同社は、中小建設事業者に特化した各種ＩＴサービスの提供を行っており、中小建設企業の新規顧客獲得や従業員採用に貢献するオウンドメディア構築及び建設業マッチングメディア「ＣＡＲＥＥＣＯＮ」の運用と、建設業に特化した統合型ビジネスツール「ＣＡＲＥＥＣＯＮ Ｐｌｕｓ」の提供、更に建設業特化型の人材獲得支援サービス「キャリコンジョブ」の提供が主な事業。公募株式数５０万株、売出株式数６３万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し１６万９５００株を予定。主幹事はみずほ証券。



出所：MINKABU PRESS