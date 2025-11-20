サンリオがこの日の取引終了後、上限を３３０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．３４％）、または１５０億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は１１月２１日から来年２月１０日までで、資本効率改善の観点や、将来の業績が株価に十分に織り込まれてない場合に対応するために実施する。 出所：MINKABU PRESS