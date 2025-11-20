【ワシントン＝阿部真司】英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）などは１９日、米国のトランプ政権がロシアのウクライナ侵略を巡り、米露が作成した新たな和平案をウクライナに伝えたと報じた。ウクライナに東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）の割譲を求めるロシア寄りの内容で、受諾は困難とみられる。ＦＴによると、和平案は２８項目で構成され、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使と、ロシアのキリル・