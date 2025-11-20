放送中の朝ドラ『ばけばけ』（NHK）第6週では、主人公の松野トキ（高石あかり）が英語教師のヘブン（トミー・バストウ）の住み込み女中になることに苦悩する姿が描かれた。【写真】肌も荒れて…生放送で心配の声を集めた『ばけばけ』高石あかり破格の“給料”だったトキドラマでは、住み込み女中=ラシャメン（外国人の愛人）のように描かれたが、実際に住み込み女中は、主の愛人になるようなものだったのだろうか。「おトキち