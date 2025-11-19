グラス駐日大使が中国をけん制「米国は日本の防衛に全面的にコミット」FNNプライムオンライン

グラス駐日大使が中国をけん制「米国は日本の防衛に全面的にコミット」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中国海警局の船が沖縄・尖閣諸島周辺の領海に侵入した件
  • アメリカのグラス駐日大使は18日にSNSを更新し、中国をけん制した
  • アメリカは日本の防衛に全面的にコミットしている」などとつづった
記事を読む

