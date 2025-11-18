岩橋玄樹が、自身初のカバーソングCD『愛♡魂-icon-』を2026年2月4日にリリースする。 （参考：岩橋玄樹、ワールド全開のツアー完走弱さをも愛に変えて突き進む“ヒーロー”としての自覚） 『愛♡魂-icon-』は、日本のアイドルのすばらしさをたくさんの方々に伝えたいという岩橋の思いのもと岩橋が主催するライブシリーズ。“アーティスト”として“アイドル”