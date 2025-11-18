モントワールは、「白バターのご褒美ポテトチップス」を2025年11月24日に発売します。深いコクとくちどけが特徴の「カルピス(株)特撰バター」をシーズニングに使用。日々のご褒美として、上品で芳醇な風味が口いっぱいに香るポテトチップスです。 モントワール「白バターのご褒美ポテトチップス」 価格：151円(税込)発売日：2025年11月24日容量：47g販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店など「白バターのご褒