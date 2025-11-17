サンエックスの人気キャラクターたちがデザインされた、自由にカスタムを楽しめたり持っているだけで気分が上がる新シリーズアイテムがやってきた！トレンドのワッペンを使用した「ワッペンシリーズ」にご注目♪☆可愛いワッペンが楽しめる新作シリーズイメージをチェック！（写真10点）＞＞＞トレンドのワッペンを使用したサンエックスの新シリーズ「ワッペンシリーズ」は、アイロン接着はもちろん、シールとしても使用できるワ