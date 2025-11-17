【サンエックス】自由に可愛くデコれちゃう☆リラックマやすみっコたちの「ワッペンシリーズ」
サンエックスの人気キャラクターたちがデザインされた、自由にカスタムを楽しめたり持っているだけで気分が上がる新シリーズアイテムがやってきた！ トレンドのワッペンを使用した「ワッペンシリーズ」にご注目♪
☆可愛いワッペンが楽しめる新作シリーズイメージをチェック！（写真10点）＞＞＞
トレンドのワッペンを使用したサンエックスの新シリーズ「ワッペンシリーズ」は、アイロン接着はもちろん、シールとしても使用できるワッペンをはじめ、ワッペンを好きな位置に張り付けて自由にカスタムが楽しめるクリエイティブなアイテム。
自在にデコれる「ほわほわワッペンステッカー」は、毛足のあるボア素材の見て可愛い触って気持ちいいアイテムで、アイロン接着、シール接着が可能。
「リラックマ」「すみっコぐらし」のほか、「たれぱんだ」や「にゃんにゃんにゃんこ」「まめゴマ」「靴下にゃんこ」などのデザインもラインナップされている。
また、タグキーホルダーやトレーディングカードやチェキを収納するのにぴったりなフォトカードキーホルダーは、ワッペンとキーホルダーがセットに♪
付属のワッペンをキーホルダーにお好みに合わせてレイアウトし、アイロンで接着することで自分だけのオリジナルデザインアイテムの出来上がり♪
また、ワッペンがたっぷりついたデザインのスクエアミニポーチも登場。リップなどの小物を持ち歩くのに便利で、ワッペンのぷくっと感がとってもキュートです♪
（C）2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
