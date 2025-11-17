中国海警局の海警船4隻がきのう、沖縄県の尖閣諸島周辺の領海に侵入したことについて、木原官房長官はきょう、外交ルートを通じて厳重に抗議をしたことを明らかにしました。中国海警局の海警船4隻は、きのう午前10時14分ごろから相次いで尖閣諸島周辺の領海に侵入しました。木原官房長官はきょう午前の記者会見で、これら中国の海警船による領海への侵入は国際法違反であるとして、外交ルートを通じて厳重に抗議したことを明らかに