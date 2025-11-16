きょう午前、東京・赤坂の雑居ビルの地下で女性が腹などを刺され、けがをしました。女性を刺したとみられる男は逃走中で、警視庁が行方を追っています。【写真を見る】【速報】女性が腹などを刺されてけが刺したとみられる男は逃走女性は意識あり東京・赤坂の雑居ビル地下午前10時半ごろ、港区赤坂にあるビルの地下1階の飲食店前で「女性が黒い帽子の男に刺され、男は上の階に逃げて行った」と110番通報がありました。警視庁