ヤクルトの北村恵吾は８月３日、１年半ぶりに一軍昇格を果たすと、その日の試合で代打３ランを放ち、そのまま二軍の戸田に戻ることなくシーズンを終えた。46試合に出場し、打率.267、５本塁打、19打点、出塁率.364、得点圏打率.370、OPS.839の成績を残した。９月には、村上宗隆の定位置である「４番・サード」４試合任された。結果は15打数４安打、１打点、３四死球。そして11月8日、ヤクルトはＭＬＢに対して、村上のポス