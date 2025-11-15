15日午後、山形県庄内町で緊急銃猟の発砲が行われたものの、弾が外れてクマが逃げ、緊急銃猟は中止となりました。 庄内町によりますと、狩川の囲町地区で15日午前10時半ごろ、「柿の木でクマが柿を食べている」と町に通報があり、職員が現場に行ったものの、クマは確認できませんでした。その後、午後1時10分ごろ、猟友会から柿の木の上に登っているクマ1頭がいるとの連絡があり、午後２時４５分に緊急銃猟が行われました。しかし