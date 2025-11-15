ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 免許持ってる？持ってない？クイズ 水ダウの次週予告に「反則すぎる… 水曜日のダウンタウン エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 免許持ってる？持ってない？クイズ 水ダウの次週予告に「反則すぎる」の声 2025年11月15日 13時42分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 12日放送の「水曜日のダウンタウン」の次週予告がネットで話題になった 「免許持ってる・持ってないドボンゲーム」の設問に堤下敦の画像が登場 Xでは、「堤下出すの反則すぎるだろ」などの声が上がった 記事を読む おすすめ記事 １０月の横浜Ｍ―浦和戦でオフサイド見逃す 「本来ならＰＫ取り消し」と佐藤審判マネジャー 2025年11月12日 17時30分 マジョルカが今季ラ・リーガ3勝目、ムリキ弾でヘタフェを下す…浅野拓磨は終盤に途中出場 2025年11月10日 4時27分 日本代表MFは「個人技に走りすぎた」 6試合ぶり復帰も…現地低評価「試合勘を取り戻す必要がある」 2025年11月8日 19時50分 GLIM SPANKY・松尾レミ、体調不良のため療養継続 11月半ばの2つのイベント出演辞退 2025年11月12日 15時11分 那須川天心「ここで絶対に負けてはいけない」 自らに課す「ボクシングを面白くする」の自負 2025年11月12日 18時27分