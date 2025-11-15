[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]奪って、運んで、ラストパス--。日本代表の先制ゴールは、MF佐野海舟(マインツ)の長所と成長がふんだんに詰まった一連のプレーから生まれた。0-0で迎えた前半16分、相手の縦パスがFWアントワーヌ・セメニョに収まると、佐野は待ってましたとばかりに素早くアプローチし、ボールを奪取。ただ、奪っただけで終わらないのが近年の佐野だ。堂安律、谷口彰悟、久保建英が絡む間に