ニデックは１４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を開示。売上高は前年同期比０．７％増の１兆３０２３億３００万円、営業利益は同８２．５％減の２１１億７００万円、最終利益は同５８．６％減の３１１億９１００万円だった。同社は不適切会計の疑いに関する調査で開示が遅れていた第１四半期（４～６月）決算とあわせて公表した。また、半期報告書の要約中間連結財務諸表などに関