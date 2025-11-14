午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６２４、値下がり銘柄数は９３３、変わらずは５２銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に繊維、鉱業、不動産、石油・石炭など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、機械がなど。 出所：MINKABU PRESS