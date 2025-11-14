ＡＩストームが後場急動意。一時上昇率が１１％を超える場面があった。１４日午後２時３５分ごろ、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の単独決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の１６億円から２１億円（前期比４７．７％増）、最終利益予想を１億２０００万円から１億８０００万円（同２２．４％増）に引き上げた。最終利益は減益予想から一転増益を見込んでおり、材料