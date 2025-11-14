午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６０９、値下がり銘柄数は９３７、変わらずは６３銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に繊維、鉱業、不動産、石油・石炭など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、機械など。 出所：MINKABU PRESS