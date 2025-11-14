午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５８１、値下がり銘柄数は９６０、変わらずは６７銘柄だった。業種別では３３業種中１２業種が上昇。値上がり上位に鉱業、不動産、石油・石炭、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのは非鉄金属、機械、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS