ＩＮＰＥＸが反発。同社は１３日取引終了後、２５年１２月期の連結純利益を従来予想の３７００億円から３９００億円（前期比８．７％減）に上方修正することを発表した。主要プロジェクトの操業がおおむね順調に推移したほか、販売数量などを見直した。第３四半期（１～９月）の同利益は２９３４億１０００万円（前年同期比１．４％増）だった。また、８月８日に決議した自社株取得枠を拡大することを発表した。取得株式数