鉄建建設が後場も強い動きを見せている。午後２時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１７８０億円から１７９０億円（前期比３．３％減）へ、営業利益を３４億円から４６億円（同３３．０％増）へ、純利益を３６億円から４４億円（同２８．３％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１３０円から１６０円へ引き上げたことが好感されている。 売上高はほぼ計画通りの進捗となっているものの、建築工