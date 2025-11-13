ポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指す西武・今井達也投手（27）の代理人を務めるスコット・ボラス氏（73）が12日（日本時間13日）、米国ネバダ州ラスベガスで開催されているGM会議の会場で報道陣の質問に答えた。ボラス氏は日米の報道陣約60人の前に立った。米メディアの取材の後に、日本メディアの取材にも応じた。「投手の需要は非常に高い。これ以上ないタイミングで彼は市場に出ることになった。彼はFA市場