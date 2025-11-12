11月11日、Snow Man・目黒蓮主演で来年ゴールデンウイーク公開が決定している映画『SAKAMOTO DAYS』のキャスト情報が解禁。目黒演ずる主人公・坂本太郎の愛妻役で上戸彩が出演することが分かった。「とくに話題になっているのが、太郎に一目ぼれして結婚した妻である坂本葵役が上戸さんというキャスティングです。目黒さんは28歳、上戸さんは40歳ですから、実年齢では随分な“姉さん女房”ということになります」（芸能記者）X