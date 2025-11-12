11月11日、Snow Man・目黒蓮主演で来年ゴールデンウイーク公開が決定している映画『SAKAMOTO DAYS』のキャスト情報が解禁。目黒演ずる主人公・坂本太郎の愛妻役で上戸彩が出演することが分かった。

「とくに話題になっているのが、太郎に一目ぼれして結婚した妻である坂本葵役が上戸さんというキャスティングです。目黒さんは28歳、上戸さんは40歳ですから、実年齢では随分な“姉さん女房”ということになります」（芸能記者）

X上でもこの“年の差婚”には驚く声も。

《目黒蓮（28）の奥さん役が上戸彩（40）なのは…離れすぎなのでは……いや、もしかしたら…大人気アイドルの奥さん役に、同じ世代独身の女優さんは当てられないのかもしれないけども……》

「戸惑いの声が出ている一方で、目黒さんのファンからは好意的な声が多数寄せられていますね。そもそも、デビュー25年の大女優である上戸さんですが、今回の目黒さんとの共演については『目黒蓮さんとの共演は今回が初めてでしたが、以前からその繊細で誠実なお芝居が大好きでした。現場でも作品に真摯に向き合う姿勢が印象的で、ご一緒できたことをとても光栄に感じています』とべた褒めしています。

これが若い女優さんなら色々と複雑な気持ちも生まれるかもしれませんが、上戸さんであれば嬉しいですよね」

実際、X上では

《上戸彩さんから「（目黒蓮さんの）以前からその繊細で誠実なお芝居が大好きでした」と言われる日が来るなんて泣》

《大大大大大大大大大号泣》

と自身の推しが役者として評価されていることに感激するポストが目立つ。

「若手女優を起用すると、色々角が立つという判断もあったのは間違いないでしょう。ちなみに原作の坂本大郎の設定年齢は27歳。妻の年齢は26歳とされています。3児の母である上戸さんですが、明るいイメージは原作準拠、特殊メイクを施した目黒さんとも違和感なく演技してくれると現場も期待しているのでしょうね。Xでも《上戸彩さんかわいすぎるし完全に原作にハマってる》という声もあり、上戸さんなら大丈夫という空気になりつつあります」（前出・記者）

まさかのサプライズ発表だったが、ますます映画の出来が楽しみだ。