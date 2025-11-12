ニューストップ > 国内ニュース > 警察署の駐車場に爆竹投げ込んだか 16歳少年逮捕「鬼ごっこしたかっ… 国内の事件・事故 時事ニュース KKT熊本県民テレビ 警察署の駐車場に爆竹投げ込んだか 16歳少年逮捕「鬼ごっこしたかった」 2025年11月12日 13時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 熊本県菊池市に住む16歳の少年が威力業務妨害容疑で逮捕された 熊本市にある警察署の駐車場に火をつけた爆竹の束を投げ込んだ疑い 容疑を認め「鬼ごっこのような遊びがしたかった」と話しているという 記事を読む おすすめ記事 『ポケパーク カントー』来年2月5日開業で注意事項 ポケモン初の屋外常設施設で110段の階段を上れない人など入場できず 2025年11月11日 14時0分 ＪＲ東日本「Ｓｕｉｃａ」のペンギン、来年度末で「卒業」…新キャラクターにバトンタッチへ 2025年11月11日 14時5分 小野田紀美氏、安倍元首相銃撃事件の心の整理は「一生つきません」 被告を「山上さん」と呼んで質問する記者も 2025年11月11日 15時29分 愛子さまが母校の学園祭を男女グループでお忍び訪問、学生らが見た同行男性の“胸キュン”気遣い 2025年11月12日 8時0分 10歳の誕生日、ディズニーのホテルへ→翌朝、窓を開けてみると……「これぞ夢の国」 “奇跡の3分間”に感動の声 2025年11月4日 16時12分