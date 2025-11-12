J1名古屋は12日、長谷川健太監督（60）が今季限りで契約満了となることが決まったと発表した。長谷川監督はクラブを通じ「4年間どんな時もチームへの熱い後押しありがとうございました。残り2試合、最後まで闘い抜きます」とコメントした。就任4季目の今季はJ1残留こそ決めたものの、残り2節の時点で17位と低迷。リーグ戦ではクラブワーストに並ぶ開幕6戦勝ちなしと出遅れ、天皇杯全日本選手権、YBCルヴァン・カップでもタイ