リガク・ホールディングスが続落している。同社は１１日取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比４４．６％減の６５億６２００万円となり、通期計画の１８１億４５００万円に対する進捗率は３６．２％にとどまった。 売上収益は同４．９％減の５９４億９６００万円で着地。半導体プロセス・コントロール機器事業の売り上げ機会が第４四半期に偏重す