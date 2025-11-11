最高裁は11日までに、新潟県で2014年、当時20歳だった女性会社員を殺害したとして、殺人などの罪に問われた喜納尚吾被告（42）の上告を棄却した。別事件で既に無期懲役が確定していたが、再び無期懲役判決が確定する。