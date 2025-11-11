「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１０時現在で、日本カーバイド工業が「買い予想数上昇」で４位となっている。 １１日の東京市場で、カーバイドは大幅続伸し年初来高値を更新。１０日取引終了後に発表した２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算が好感されているようだ。 営業利益は前年同期比６５．７％増の２０億９３００万円となり、通期計画