7人組ボーイズグループBE:FIRSTの三山凌輝が11月8日までに、自身のInstagramのストーリーズとXを更新し、グループ脱退を発表した。【写真】三山凌輝が「1億円」貢いだとされたYouTuber美女事務所と相談したというが…三山は2025年4月に『週刊文春 電子版』で婚約破棄トラブルをめぐるスキャンダルが報じられていた。「当時、三山さんは交際していた女優の趣里さんとゴールイン間近と言われていましたが、そのタイミングで、過