インターネットイニシアティブ（IIJ）は7日、2026年3月期第2四半期連結決算を発表した。売上高は、前年同期比＋10.1％の1619億1000万円、営業利益は＋30.6％の153億9000万円、当期利益は＋34.2％の100億3000万円だった。ネットワークサービスの販売促進を強化したことが影響しており、高い受注水準が持続できたことによる増収や、VMwareライセンスの反動増などで大幅に増益となり、増収増益となった。