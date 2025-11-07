ワールドシリーズ第7戦米大リーグのドジャースは、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。球団カメラマンは、第7戦で勝敗を分けた決定的瞬間を捉えた1枚を公開。撮影当時を振り返った。1日（日本時間2日）の第7戦。ドジャースは1点ビハインドの9回、ロハスが起死回生の同点ソロ。同点の9回2死満塁でクレメントが放った打球は左中間へ飛んだ。左翼キケ・ヘルナンデスと中堅パヘスが打球を追