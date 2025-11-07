水道機工が４％を超える上昇で続伸。１０月末に５日・２５日移動平均線のゴールデンクロスを経て陽線で上放れる形となったが、その後も５日移動平均線をサポートラインに上値指向を強めている。前日引け後に発表した決算では２５年７～９月期の売上高が前年同期比３６％増と大幅な伸びを示し、最終利益も同７．８倍と急拡大した。これがポジティブに捉えられている。浄水場の設備更新需要が高水準で収益に貢献