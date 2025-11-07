ソフトバンクグループが急落、一時９％安で２万１０００円近辺まで下値を切り下げた。前日の米国株市場ではＡＩ関連株への利食い急ぎの動きが顕在化し、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数などの下げが目立つ状況となった。ナスダック指数と株価連動性の高い同社株にとって逆風が強い。また、同社傘下の英半導体設計会社アーム・ホールディングス＜ARM＞も４日続落し、直近８営業日で７日下落するな