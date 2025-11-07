ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅは３日ぶりに反発している。７日午前９時ごろ、クマよけスプレーを搭載したドローンを発売すると発表しており、材料視した買いが入っている。同製品はクマに近づくことなく、安全な距離を保ったまま唐辛子スプレーを遠隔操作で噴射できる。新モデルの開発も進めており、２０２６年３月をメドに飛行時間を現在の約１０分から７５分に延長し、赤外線カメラ・可視光カメラを搭載することを