日産自動車グローバル本社にあるロゴ＝横浜市日産自動車が6日発表した2025年9月中間連結決算は、純損益が2219億円の赤字（前年同期は192億円の黒字）に転落した。世界的な販売不振に加え、トランプ米政権の自動車への追加関税によるコスト負担が利益を下押しした。中間期の赤字は5年ぶり。26年3月期の純損益予想はリストラ費用の算定中を理由に開示を見送った。再建策の一環として横浜市にある本社の土地と建物を970億円で売却す