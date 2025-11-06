ジェイク・ギレンホール主演、Amazon ･MGMスタジオによるアクション映画『ロードハウス／孤独の街』の続編『Road House 2（原題）』に、『ドライブ・マイ・カー』（2021）の西島秀俊、『グリーンランド -地球最後の2日間』（2020）のアンドリュー・バチェラー、『ザ・レイド』シリーズのイコ・ウワイスが参戦することが分かった。米が報じている。 故パトリック・スウェイジ主演による