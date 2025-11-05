ことし4月から県消防学校で厳しい訓練に励んできた消防学生が学校生活の集大成となる訓練に挑みました。毎年、消防学校では卒業前に消防士として必要な力がどれだけ身に付いたかを確認する訓練＝ファイヤーファイターズロードを行っています。3種類の結び方でロープを結ぶ結索訓練や放水訓練などの種目がちりばめられたコースを走り抜けタイムを競います。コースの中でも学生にとって特に過酷