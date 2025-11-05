ドジャースが優勝パレード＆セレモニー米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードと、ドジャースタジアムでセレモニーを行った。“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が自身のインスタグラムで公開したまさかの内容には、ファンも衝撃を受けている。紙吹雪が舞う中、大歓声に包まれてロサンゼルスをパレードしたドジャースナイン。“お祭り男”と知られるキケもノリ