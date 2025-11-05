三菱鉛筆が続伸。全般波乱相場でプライム市場の９割の銘柄が下落するなか、目先筋の売り物を吸収し我が道を行く展開となっている。筆記具の代表的なメーカーとして認知度が高く、株価面では０．８倍台のＰＢＲなどバリュー株素地に富んでいる。ここにきてにわかに上げ足を強めているが、これは同社の主力製品である「ジェットストリーム」を高市早苗首相が愛用していることが話題となり、消費者の購入意