贈り物。それは大切な人に日頃の感謝と愛を形に込めて表す、素晴らしい文化である。しかし、昨今はSNSの普及によって「贈り物」に対する賛否両論の意見が飛び交いやすくなった。日本において最もその“とばっちり”を受けているブランドといえば、ジュエリーブランドの4℃（ヨンドシー）に他ならない。数年前にXで物議を醸し出した「30代の女性に4℃のジュエリーを贈るのはダサい」事件の炎上から早数年。あれから、4℃はどのよう