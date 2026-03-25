米エピックゲームズのロゴ（AP＝共同）【ニューヨーク共同】人気ゲーム「フォートナイト」を展開する米エピックゲームズは24日、千人以上の従業員を解雇すると発表した。フォートナイトの利用が2025年から低迷し、支出が収入を大幅に上回っていることを理由に挙げた。人員削減に加えて、外部委託費やマーケティング費の削減などで5億ドル（約800億円）超のコスト削減を図り、財務基盤の安定を目指す。解雇対象の従業員には、最